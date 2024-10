Augsburgs Thorup verlangt gegen Dortmund Glauben an den Sieg

Auswärts sind die Borussen in der Liga noch sieglos. Das will FCA-Coach Thorup ausnutzen. Dafür benötigt er den Siegeswillen aus der Vorsaison.

Der FC Augsburg will die mentale Situation bei Borussia Dortmund nach der Königsklassen-Pleite ausnutzen. „Wir spielen am Samstag zu Hause. Unser Fokus liegt darauf, hier Punkte zu holen. Jetzt ist der Zeitpunkt zu zeigen, dass wir auch gegen Top-Fünf-Mannschaften punkten können“, sagte FCA-Trainer Jess Thorup. Dafür benötigt er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den Champions-League-Finalisten das gewisse Momentum.

Dabei würde es laut FCA-Coach helfen, wenn man in Führung ginge. Er wolle ohnehin eher auf sein Team schauen. „Es geht um uns, es ist unser Stadion, unser Platz. Was der Gegner macht, ist für ich weniger interessant“, es geht um uns“, sagte Thorup und verlangt von seinen Profis den Siegeswillen aus der Vorsaison: „Letzte Saison haben wir auf dem Platz gekämpft und kamen immer wieder zurück. Aktuell fehlt uns das Mindset, immer an den Sieg zu glauben und alles auf dem Platz zu lassen, ein wenig. Daran müssen wir arbeiten. Ich bin kein Trainer, der Playstation mit seinen Spielern spielt, die müssen auch Verantwortung übernehmen.“

Bruder-Duell möglich

Gegen die Borussia, die in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch sieglos ist, hat der FCA-Coach noch personelle Sorgen. „Rubén Vargas ist noch raus, es geht ihm aber gut. Mads Pedersen ist aktuell ebenfalls raus. Fredrik Jensen wird operiert und fällt drei bis vier Wochen aus“, erklärte Thorup, der jedoch Robert Gumny wieder im Training begrüßte.

Und Keven Schlotterbeck ist wieder eine Option. „Bei Schlotti sieht es so weit gut aus, er hat alles im Training mitgemacht“, meinte Thorup. Damit könnte es in der ausverkauften WWK-Arena zum Bruder-Duell mit Dortmunds Nico Schlotterbeck kommen. Infos über den BVB holte sich der Däne aber nicht. „Ich werde nie an einen Spieler rangehen und fragen, was sagt dein Bruder?“, sagte Thorup.

