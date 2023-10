Augsburgs Thorup: Keine Garantie für Torwart Dahmen

Jess Thorup als neuer Trainer beim FC Augsburg vorgestellt - Jess Thorup während seiner Vorstellung als neur Trainer des FC Augsburg 1907. - Foto: Christian Kolbert/dpa

Wie baut Jess Thorup den FC Augsburg um? Der neue Trainer aus Dänemark lässt sich für sein Debüt beim 1. FC Heidenheim alles offen.

Augsburgs neuer Trainer Jess Thorup gibt dem bisherigen Stammtorwart Finn Dahmen keine Einsatzgarantie. «Als neuer Trainer habe ich das Gefühl, das alles von Neuem beginnt», sagte der Däne vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Er habe «sehr Gutes» bei allen drei Augsburger Torhütern gesehen. Eine Einsatzgarantie gebe es aber für keinen von ihnen, versicherte der Coach am Freitag.

An den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen stand Dahmen (25) im Tor des FC Augsburg, der im Sommer vom FSV Mainz 05 gekommen war. Ersatzleute sind der frühere Stammkeeper Tomas Koubek (31) aus Tschechien sowie der junge Pole Marcel Lubik (19).

Thorup hat wenig Zeit zur Vorbereitung. Der 53-Jährige war am Montag als Nachfolger von Enrico Maaßen vorgestellt worden und leitete am Dienstag sein erstes Training. «Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft bekommen», sagte Thorup dennoch, der mit dem FC Midtjylland 2018 und mit dem FC Kopenhagen 2022 Meister geworden war. Details zum Personal und der taktischen Ausrichtung gegen Heidenheim nannte er nicht.

