Augsburgs Thorup kann aus Hotel ausziehen: Iago gehts besser

Jess Thorup hat in Augsburg eine Wohnung gefunden. Der Trainer des Bundesligisten kann damit noch heimischer werden. Im Schwaben-Derby will er einen erfolgreichen Abschluss 2023.

Trainer Jess Thorup kann in Augsburg bald aus dem Hotel ausziehen. „Jetzt habe ich eine schöne Wohnung in der Innenstadt gefunden“, erzählte der dänische Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Jahresabschluss am Mittwoch (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Er sei nun „nah dran“, noch vor Weihnachten den Mietvertrag zu unterschreiben und dann ab dem neuen Jahr in dem Apartment zu leben. Der 53-Jährige ist seit Oktober Trainer der Augsburger.

Thorup will in Stuttgart ein erfolgreiches Finale 2023 hinlegen. In den bisherigen acht Partien unter seiner Führung holten die Augsburger 13 Punkte. „Stuttgart ist für mich eine der größten Überraschungen“, warnte er vor dem Champions-League-Kandidaten, der am Sonntag mit 0:3 beim FC Bayern München unterlag. Die Augsburger sammelten tags zuvor beim 1:1 gegen Borussia Dortmund Selbstvertrauen.

Ein Einsatz des linken Außenbahnspielers Iago im Schwaben-Derby ist nach muskulären Problemen wahrscheinlicher geworden. „Es geht ihm besser von Tag zu Tag“, berichtete Thorup. Der Brasilianer habe am Montag immerhin eine Laufeinheit mit dem Athletiktrainer absolviert.

