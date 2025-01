Augsburgs Schlotterbeck „ganz nah dran“ an Comeback

Nach dem Sieg gegen Union Berlin möchte der FC Augsburg auch in Bremen punkten. Gleichzeitig ist der Einsatz mehrerer Spieler fraglich. Eventuell gibt es ein wichtiges Comeback.

Abwehrspieler Keven Schlotterbeck steht vor einer Rückkehr in den Kader des FC Augsburg. „Es geht ihm gut. Er macht jetzt fast alles“, sagte Trainer Jess Thorup vor dem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). „Was bei ihm jetzt fehlt, ist das Mannschaftstraining. Und da haben wir jetzt im Moment nicht viele. Aber er ist ganz nah dran. Wir müssen gucken, wie das morgen aussieht.“

Ebenfalls unsicher ist der Einsatz von Maximilian Bauer und Robert Gumny. Bauer hatte sich im Spiel gegen Stuttgart eine Gehirnerschütterung zugezogen und Gumny sei wegen leichter Probleme an den Adduktoren zuvor ausgefallen. Verletzungsbedingt nicht mit dabei sind Yusuf Kabadayi, Masaya Okugawa und Mads Pedersen. Außerdem fehlt Frank Onyeka wegen einer Gelb-Sperre.

Erleichterung nach dem Sieg in Berlin

Gegen Union Berlin (2:0) konnten die Augsburger den ersten Auswärtserfolg der Saison einfahren. „So ein Sieg gibt natürlich Erleichterung und nachher auch Selbstvertrauen“, sagte Thorup. „So schnell kann das gehen. Plötzlich glaubt jeder "Wow, so muss es aussehen". Und wenn wir mit diesem Glauben rangehen, dann haben wir auch gegen Bremen gute Möglichkeiten.“ Die Bremer sind mit einer Niederlage und einem Remis eher durchwachsen in das Jahr gestartet.

Der Sieg in Berlin habe seine Spieler auch mental beflügelt. „Wenn du die gestern oder heute fragst, dann hat jeder gesagt "Müde? Nein, nein, ich kann schon spielen"“, führte Thorup aus.

Dahmen weiterhin im Tor

Thorup setzt im Tor weiterhin auf Finn Dahmen. Der 26-Jährige hielt in der Partie gegen Berlin die Null. „Er hat für mich ein gutes Spiel gemacht“, sagte der Augsburger Trainer. „Man merkt, er hat Vertrauen in die Mannschaft, auch in die Defensivbereitschaft. Er kommuniziert viel“. Nediljko Labrovic, der in der Hinrunde wegen einer Verletzung von Dahmen zur Stammkraft aufgestiegen war, sitzt seit dem Neujahrsauftakt gegen Stuttgart wieder auf der Bank.

© dpa-infocom, dpa:250117-930-347561/1