Augsburgs früherer Kapitän zurück im Mannschaftstraining

Jeffrey Gouweleeuw - Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw gestikuliert. - Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw ist beim FC Augsburg ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, ist der 32-jährige Niederländer bei seinen Teamkollegen zurück auf dem Platz. Nach einer Operation am Fuß und der anschließenden Reha dürfte der Bundesligastart an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach für ihn aber zu früh kommen. Gouweleeuws Vertrag in Augsburg endet im Sommer 2024 und wird nicht verlängert. Stürmer Ermedin Demirovic hat ihn für diese Saison als Kapitän abgelöst.

© dpa-infocom, dpa:230814-99-833912/2