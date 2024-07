Augsburger Rekord-Transfer von Demirovic perfekt

Mit vielen Toren und der Kapitänsbinde ist Stürmer Demirovic der Erfolgsgarant in Augsburg. Er wechselt zu einem Champions-League-Teilnehmer. Für den FCA gibt es eine Rekordablöse.

Der Wechsel von Kapitän Ermedin Demirovic vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart ist perfekt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler verlässt die bayerischen Schwaben für eine Rekordablöse und erfüllt sich beim Bundesliga-Konkurrenten seinen „Traum von der Champions League“. Der VfB reagiert damit auf den erwarteten Abgang seines Torjägers Serhou Guirassy. Der bosnische Fußball-Nationalstürmer Demirovic unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie beide Vereine verkündeten.

Rekord für Augsburg

Stuttgart zahlt für Demirovic geschätzte 21 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Boni von bis zu fünf Millionen Euro. Unabhängig davon, ob Guirassy tatsächlich zu Borussia Dortmund wechseln wird, haben die Stuttgarter somit in der Offensive schon einmal nachgebessert. Für Augsburg markiert der Deal eine finanzielle Bestmarke, die bisher gehalten wurde von Abdul Rahman Baba und dessen 20-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea.

„Es fällt mir sehr schwer, den FC Augsburg zu verlassen, da ich eine wunderbare Zeit hier hatte und viele Freunde gefunden habe. Der FCA hat mir viel Vertrauen entgegengebracht und mir die Chance gegeben, mich als Spieler weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen als Kapitän zu sammeln“, äußerte Demirovic in der FCA-Mitteilung. „Mit dem Wechsel nach Stuttgart möchte ich ein neues Abenteuer wagen“ - und Champions League spielen.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic würdige Demirovic zum Abschied als „ein Vorbild in Sachen Einsatz und Mentalität“. Er habe gerade in der vergangenen Saison „viele wichtige und schöne Tore geschossen und war auf und neben dem Platz ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft“. Jurendic ist bewusst: „Es wird nicht leicht sein, seinen Weggang zu kompensieren.“

Geschäftsführer Michael Ströll hob die wirtschaftliche Komponente hervor. „Solche Transfererlöse, die wir in dieser Größenordnung noch nicht hatten“, seien für den FCA „von enormer Bedeutung, um uns für die Zukunft bestmöglich aufzustellen“.

FCA-Rekordstatistik für Demirovic

Demirovic war der Wunschstürmer von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Der in Hamburg geborene Demirovic hatte in der vergangenen Saison beim FC Augsburg mit 15 Treffern und Platz sechs in der ligaweiten Torjägerliste überragt. Kein Augsburger hatte in der Bundesliga je mehr Tore in einer Saison geschossen. Durch die zusätzlichen zehn Vorlagen sammelte der Angreifer insgesamt 25 Scorerpunkte - nur vier Spielern gelangen in der Saison mehr. Eigentlich hatte Demirovic beim FCA noch einen Vertrag bis 2026. Er war 2022 vom SC Freiburg im Tausch für Michael Gregoritsch gekommen.

© dpa-infocom, dpa:240716-930-175116/1