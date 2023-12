Augsburger Puppenkiste: Jubiläumsjahr endet mit Kabarett

Deutschlands bekanntestes Marionettentheater hat 2023 ein doppeltes Jubiläum gefeiert: 75 Jahre Bühne, 70 Jahre Puppenkiste im TV. Zum Abschluss des Jahres geht es mit Kabarett ins Jahr 2024.

Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres will die Augsburger Puppenkiste ein neues Kabarettprogramm vorstellen. Das Stück wird am Silvesterabend (19.30 Uhr) erstmals gezeigt und soll dann 2024 regelmäßig gespielt werden. Es gebe einen „bunten Mix aus gespielten Witzen, musikalischen Nummern, politischen Satiren“, kündigte das Theater an.

Die für das erwachsene Publikum gedachten Kabarettprogramme sind neben den Kinderstücken seit langem Klassiker im Programm von Deutschlands bekanntester Marionettenbühne. Bei der Politshow werden Scholz, Söder, Merz und Co. auf Miniaturformat geschrumpft und durch den Kakao gezogen. Zum Jahreswechsel wird die Inszenierung dann traditionell für das kommende Jahr aufgefrischt.

Die Puppenkiste hatte Anfang 2023 ein Doppeljubiläum gefeiert. Denn vor 75 Jahren, am 26. Februar 1948, hatten die Figuren der Marionettenbühne in Augsburg ihren ersten Auftritt. Fünf Jahre später, im Januar 1953, gab es die erste Fernsehsendung der Augsburger.

In dem Puppenkisten-Museum ist noch bis 25. Februar 2024 die Sonderausstellung „Ein Hoch auf... 75 Jahre Augsburger Puppenkiste“ zu sehen. Das Museum präsentiert allerdings auch in seiner Dauerausstellung einen Blick auf das Urmel, Mama Wutz, Kater Mikesch und die anderen bekannten Darsteller der Marionettenkünstler. Insbesondere durch die vielfach gezeigten TV-Serien wie „Urmel aus dem Eis“ oder „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ ist die Puppenkiste bundesweit bekannt.

© dpa-infocom, dpa:231230-99-445100/4