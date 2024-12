Augsburger Panther wochenlang ohne Topscorer Kunyk

Für die Augsburger Panther ist es ein schwerer personeller Schlag. Für Topscorer Cody Kunyk ist das Eishockey-Jahr schon vorbei. Wie plant der Verein nun?

Die Augsburger Panther müssen mehrere Wochen auf ihren Topscorer Cody Kunyk (34) verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, zog sich der kanadische Stürmer im Auswärtsspiel bei den Kölner Haien (1:3) am vergangenen Sonntag eine Unterkörperverletzung zu. Kunyk wurde am Mittwoch operiert. Er hat in dieser Saison in 23 DEL-Spielen zehn Tore erzielt und zehn Vorlagen gegeben.

„Natürlich schmerzt der Ausfall von Cody Kunyk sehr, er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Wir müssen als Team noch enger zusammenrücken, um sein Fehlen zu kompensieren. Natürlich ist es auch eine Chance für andere Spieler, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen“, erklärte Sportchef und Coach Larry Mitchell.

© dpa-infocom, dpa:241211-930-315107/1