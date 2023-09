Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Profi Rantakari

Eishockey - Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor. - Foto: Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Die Augsburger Panther haben in der Deutschen Eishockey Liga auf die längerfristige Verletzung von Kapitän David Warsofsky mit einer Neuverpflichtung reagiert. Wie der DEL-Club am Donnerstag mitteilte, soll der Finne Otso Rantakari die Abwehr verstärken und schon an diesem Wochenende zum Einsatz kommen. Warsofsky fehlt laut Club-Angaben sechs bis acht Wochen.

«Wir haben auch in den letzten Wochen permanent den Spielermarkt sondiert. Als wir Montagabend Klarheit über die Verletzung von Dave Warsofsky hatten, haben wir uns sofort um eine Verstärkung für unser Team bemüht», sagte Trainer Christof Kreutzer. «Otso Rantakari haben wir schon seit einiger Zeit auf unserer Liste, jetzt hat sich dieser für uns wichtige Transfer glücklicherweise binnen weniger Tage realisieren lassen.» In der Saison 2022/23 spielte Rantakari für HIFK aus Helsinki in der finnischen Liga.

