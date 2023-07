Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Profi Oblinger

Alexander Oblinger - Alexander Oblinger streckt Düsseldorfer Zuschauern seine Zunge nach dem 3:3-Ausgleich heraus. - Foto: Rolf Vennenbernd/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Die Augsburger Panther haben Angreifer Alexander Oblinger verpflichtet. Der gebürtige Augsburger bestritt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schon 666 Spiele und kommt von den Kölner Haien, wie die Fuggerstädter am Mittwoch mitteilten. «Es bedeutet mir viel, dass ich nach all den Jahren als Profi noch mal nach Augsburg zurückkehren darf», äußerte Oblinger, der in seiner DEL-Karriere für Berlin, Nürnberg Ingolstadt, Straubing und Köln auflief. 2009 wurde der 34-Jährige mit den Eisbären Deutscher Meister, fünf Jahre später mit Ingolstadt.

© dpa-infocom, dpa:230726-99-543266/2