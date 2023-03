Augsburger Panther verpflichten Christof Kreutzer als Coach

Christof Kreutzer - Die Augsburger Panther haben Christof Kreutzer für die kommende Saison als Trainer verpflichtet. - Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild

Die Augsburger Panther haben Christof Kreutzer als Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Kreutzer (55) wechselt vom Konkurrenten Schwenninger Wild Wings zu den Augsburgern, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag bekanntgab.

Kreutzer folgt als Cheftrainer auf den Finnen Kai Suikkanen. Die Panther werden die DEL-Saison auf einem Abstiegsplatz abschließen. Kreutzer soll somit ein schlagkräftiges Team für die DEL2 auf die Beine stellen.

Noch ist der Abstieg aber nicht endgültig besiegelt. In die DEL2 müssen die Panther zusammen mit dem DEL-Letzten Bietigheim nur, wenn Kassel, Krefeld oder Dresden die Playoffs der DEL2 gewinnen. Nur diese drei Teams erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg in die DEL, die zur neuen Saison wieder auf 14 Clubs verringert wird.

Neben seiner Trainertätigkeit wird Kreutzer in Augsburg auch die Verantwortung als sportlicher Leiter tragen. «Auch wenn die Panther in dieser Saison die Erwartungen nicht erfüllen konnten, so sehe ich in Augsburg einen traditionsreichen Eishockeystandort mit unglaublichem Potenzial und treuen Fans und Sponsoren», erklärte der 55-Jährige.

