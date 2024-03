Augsburger Panther suchen nach Kreutzer-Aus neuen Trainer

Die Augsburger Panther gehen die neue Saison mit einem neuen Trainer an. Wer Nachfolger von Coach Kreutzer wird, ist offen. Ebenso, in welcher Liga er arbeitet.

Die Augsburger Panther und Trainer Christof Kreutzer gehen nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga künftig getrennte Wege. Wie der Tabellenletzte der Hauptrunde am Mittwoch mitteilte, stellen sich die Schwaben im Trainerteam neu auf. Wie mit Kreutzer wird auch die Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Juha Nokelainen und Torwarttrainer Sinisa Martinovic nicht fortgesetzt. Wer in der neuen Saison die Nachfolge des 56-jährigen Kreutzer antritt, gab der Club nicht bekannt.

„Christof Kreutzer hat sich vor rund einem Jahr voller Überzeugung der Herausforderung Augsburger Panther gestellt, einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn es lange gut aussah, so haben wir unser gemeinsames Saisonziel am Ende allerdings doch nicht erreicht“, sagte Gesellschafter Lothar Sigl laut Mitteilung. „Nach einer langen und umfangreichen Analyse der Saison 2023/24 sind wir zu dem Entschluss gekommen, unsere stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zu beenden.“

Sportliche Zukunft der Panther offen

Sportlich stehen die Augsburger in der DEL als Absteiger fest. Ob die Schwaben allerdings wirklich absteigen, entscheidet sich womöglich erst in einigen Wochen, wenn der Playoffsieger der 2. Liga feststeht. Bereits im vergangenen Jahr waren die Panther sportlich abgestiegen. Da es am Ende aber aus der zweiten Liga keinen Meister gab, der die wirtschaftliche Voraussetzung für einen Aufstieg erfüllte, blieb das Team am Ende drin.

„Hinter uns liegt eine intensive Saison, die wir nicht mit dem gewünschten Ergebnis abschließen konnten“, sagte Kreutzer. Er hatte zuletzt nach dem sportlichen Abstieg den Modus in der Liga kritisiert. „Ich habe zwar Verständnis dafür, diese Regularien so aufzustellen, aber derjenige, der Letzter wird, der hat es wirklich furchtbar schwer“, sagte Kreutzer mit Blick auf unsichere Planungen. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke hatte die Abstiegsregelung verteidigt. Den Joker des Nicht-Abstiegs noch zu haben, sei vermutlich besser, als sofort abzusteigen.

Kreutzer konnte Negativserie nicht stoppen

Kreutzer übernahm das sportliche Kommando bei den Panthern vergangenen März trotz ungewisser sportlicher Zukunft des Clubs und musste zunächst zweigleisig planen. Lange hielt er sein neu formiertes Team auf Kurs, aufgrund einer Negativserie im Hauptrundenfinale stand am Ende aber doch Platz 14 zu Buche.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-482431/4