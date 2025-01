Augsburger Panther monatelang ohne Stürmer Trevelyan

Für die Augsburger ist es der zweite personelle Rückschlag im Angriff. Nun fällt auch T.J. Trevelyan mehrere Monate aus.

Schlusslicht Augsburger Panther muss bis zum Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga auf Stürmer T.J. Trevelyan verzichten. Der 40-jährige Kanadier hat sich nach Vereinsangaben beim Auswärtssieg in Straubing (4:3 nach Penaltyschießen) am Mittwoch eine Oberkörperverletzung zugezogen. Diese ziehe zu Beginn kommender Woche eine Operation nach sich. Trevelyan werde monatelang ausfallen. Zuvor hatte sich schon Stürmer Riley Damiani eine Oberkörperverletzung zugezogen, die das Saisonende bedeutet.

