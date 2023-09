Augsburger Panther mehrere Wochen ohne Kapitän Warsofsky

David Warsofsky - David Warsofsky spielt den Puck. - Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Die Augsburger Panther müssen sechs bis acht Wochen auf ihren Kapitän David Warsofsky verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag kurz vor dem Saisonstart mitteilte, hat sich der 33-jährige US-Amerikaner eine Verletzung am Unterkörper zugezogen. Diese «strukturelle Unterkörper-Verletzung» müsse konservativ behandelt werden. Ein Einsatz in den kommenden Wochen sei dadurch nicht möglich. Nach Warsofskys Ausfall wird der finnische Stürmer Anrei Hakulinen die Augsburger vorerst als Kapitän anführen.

