Augsburger Panther holen Stürmer aus Finnland

Christof Kreutzer - Augsburgs Trainer Christof Kreutzer. - Foto: Maja Hitij/dpa

Die Augsburger Panther haben den finnischen Angreifer Anrei Hakulinen verpflichtet. Der 33-Jährige kommt vom finnischen Club Lukko in die Deutsche Eishockey Liga (DEL), wie die Panther am Donnerstagmorgen mitteilten. «Er verfügt offensiv wie defensiv über große Qualitäten, hat viel Erfahrung in einer europäischen Top-Liga sammeln können und bekam auch in der Nationalmannschaft einer großen Eishockeynation wie Finnland seine Chance», sagte Augsburgs Coach Christof Kreutzer.

