Augsburger Panther beklagen Ausfälle

Die Augsburger Panther müssen in der Deutschen Eishockey Liga zum Teil mehrere Wochen auf drei Angreifer verzichten. Die Diagnosen bei den Stürmern Jason Bast, Anthony Louis und Anrei Hakulinen sind laut Club „ernüchternd“. Bast und Louis zogen sich im Heimspiel gegen Wolfsburg Unterkörperverletzungen zu und fehlen ihrem Team vier bis sechs Wochen. Hakulinen verletzte sich am Freitag in Mannheim am Oberkörper und muss voraussichtlich zwei Wochen aussetzen.

Weiter nicht dabei ist auch T.J. Trevelyan. Der Heilungsprozess des Angreifers läuft laut Club aber planmäßig. Die Rückkehr kann demnach voraussichtlich noch diesen Monat erfolgen. Die Schwaben belegen den neunten Tabellenrang.

