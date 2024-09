Augsburger Busse fahren wegen Fahrermangel seltener

Augsburger Verkehrsverbund - Die Stadtwerke Augsburg passen ihren Bustakt an, weil es an Personal fehlt. (Archivbild) - Foto: Stefan Puchner/dpa

Die Stadtwerke Augsburg dünnen den Bustakt wegen eines Personalmangels aus. Die Abstände zwischen den Busfahrten werden nun größer.

Die Stadtwerke Augsburg passen ihren Bustakt wegen eines anhaltenden Personalmangels von 15 auf 20 Minuten an. Das Ziel sei, wieder für mehr Verlässlichkeit bei den Fahrgästen zu sorgen, teilte eine Sprecherin mit.

Auf Linien mit hohem Fahrgastaufkommen seien am Morgen und am Mittag an Schultagen zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz. Damit solle auch in den Spitzenzeiten die notwendige Kapazität sichergestellt werden.

Den Stadtwerken stehen demnach nicht genügend Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. Hinzu komme ein derzeit hoher Krankenstand sowie vermehrt Ersatzverkehr aufgrund zahlreicher Baustellen. Diese kurzfristigen Personalausfälle könnten nicht ersetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:240902-930-220644/1