Augsburger B-Team spielt im Test 0:0 gegen Unterhaching

Einen Tag nach dem Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt hat eine B-Mannschaft des FC Augsburg in einem Testspiel gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching 0:0 gespielt. Die Partie fand am Montagnachmittag bei frostigen Bedingungen ohne Zuschauer statt. Es kam auf Augsburger Seite kein Akteur aus der Startformation von Sonntagabend zum Einsatz. Das Trainingsspiel sollte in erster Linie den Reservisten im FCA-Kader um Ersatzorwart Tomas Koubek Spielpraxis verschaffen.

Im DFB-Pokal waren die Augsburger noch unter Thorups Vorgänger Enrico Maaßen in der ersten Runde gegen die Hachinger ausgeschieden. Für den FCA geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr) auswärts gegen den SV Werder Bremen weiter.

© dpa-infocom, dpa:231204-99-179462/2