Augsburger Assistenztrainer wechselt nach England

Jonas Scheuermann - Jonas Scheuermann zieht es in die Premier League. - Foto: Christian Kolbert/dpa

Ein Co-Trainer des FC Augsburg bricht in die Premier League auf. Sein neuer Verein? Der ist zumindest offiziell noch nicht bekannt.

Der FC Augsburg lässt seinen langjährigen Assistenztrainer Jonas Scheuermann ziehen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ist der 38-Jährige mit dem Wunsch auf den Verein zugekommen, in die englische Premier League zu wechseln. Der FC Augsburg will Scheuermann „diese Chance einer Auslandserfahrung“ ermöglichen. Der neue Verein muss vor der Bekanntgabe aber noch Formalitäten klären.

Über die Höhe der Ablösesumme wurde zwischen den beiden Clubs den Angaben zufolge Stillschweigen vereinbart. Bei dem neuen Verein soll es sich Medienberichten zufolge um Brighton & Hove Albion handeln, wohin Fabian Hürzeler vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli als neuer Trainer gewechselt ist.

Fast zehn Jahre FC Augsburg

„Er ist ein langjähriger und verdienter Mitarbeiter in unserem Trainerteam, der in den vergangenen Jahren seinen Anteil am Erfolg unseres FCA hatte und immer einen Platz im Verein haben wird. Jonas ist ein gutes Beispiel, dass man sich nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer beim FCA sehr gut entwickeln kann“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll zu dem Abgang.

Scheuermann war 2015 als Co-Trainer der U19 zum Nachwuchs des FC Augsburg gekommen. In der Saison 2016/17 wurde er in das Trainerteam der Profis befördert. Seine

Aufgabenbereiche innerhalb des Trainerteams sollen zunächst intern verteilt werden.

© dpa-infocom, dpa:240703-930-162896/1