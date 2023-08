Augsburg verliert gegen Salernitana: Tietz-Tor reicht nicht

Enrico Maaßen - Augsburgs Trainer Enrico Maaßen steht vor einem Spiel am Spielfeldrand. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der FC Augsburg hat sein Testspiel-Wochenende in Italien mit einer Niederlage begonnen. Der Fußball-Bundesligist verlor am Samstagabend in Salerno gegen US Salernitana mit 1:2 (0:0). Neuzugang Phillip Tietz brachte den FCA im Stadio Arechi mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung (53. Minute). Abwehrspieler Robert Gumny war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Lassana Coulibaly (59.) und Erik Botheim (73.) wendeten mit ihren Toren die Partie für den italienischen Erstligisten.

Am Sonntag (18.30 Uhr) bestreiten die Augsburger zum Abschluss der Saisonvorbereitung eine weitere Partie gegen den italienischen Meister SSC Neapel. In einer Woche muss das Team von Trainer Enrico Maaßen dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SpVgg Unterhaching antreten. Erster Bundesliga-Gegner ist Borussia Mönchengladbach.

© dpa-infocom, dpa:230806-99-727587/2