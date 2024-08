Augsburg verleiht Offensivspieler Cardona erneut

Irvin Cardona hat weiter wenig Aussichten auf Spielzeit beim FC Augsburg. Darum geht es für den Offensivspieler nach Spanien.

Der FC Augsburg verleiht Offensivspieler Irvin Cardona ein weiteres Mal. Der 27 Jahre alte Franzose, der beim Fußball-Bundesligisten noch bis 2027 unter Vertrag steht, wechselt für eine Saison zum spanischen Erstliga-Aufsteiger Espanyol Barcelona.

Cardona war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne ausgeliehen und trug mit zehn Treffern in 22 Pflichtspielen auch zum Aufstieg des Vereins bei. Für den FCA bestritt Cardona bislang 13 Bundesligaspiele (ein Tor).

„Im Verlauf der Vorbereitung hat sich gezeigt, dass die Aussicht auf Spielzeit beim FCA weiterhin wohl gering sein wird. Mit der nochmaligen Leihe bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, regelmäßige Spielzeit bei einem Club in einer Top-Liga zu erhalten“, äußerte Sportdirektor Marinko Jurendic in der FCA-Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:240810-930-199597/1