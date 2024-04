Augsburg verlängert Vertrag mit U23-Coach Strobl

FC Augsburg - Das Logo des FC Augsburg ist auf Sitzen in der WWK-Arena zu sehen. - Foto: Harry Langer/dpa

Der FC Augsburg hat den Vertrag von U23-Trainer Tobias Strobl um zwei Jahre bis Juni 2026 verlängert. Das gaben die Schwaben am Mittwoch bekannt. Der 36-Jährige ist seit der Saison 2022/23 Coach der FCA-Amateure in der Fußball-Regionalliga. Vor der Verpflichtung von Profi-Coach Jess Thorup trainierte Strobl im vorigen Herbst auch interimsweise kurz die erste Mannschaft in Augsburg.

„Die Entwicklung unseres U23-Teams sowie unserer Talente in den vergangenen anderthalb Jahren ist sehr positiv verlaufen. Das haben im vergangenen Sommer auch die Wechsel einiger Spieler in den bezahlten Fußball untermalt. Daran hatten Tobi und sein Trainerteam ihren Anteil“, lobte Augsburgs Nachwuchschef Claus Schromm.

