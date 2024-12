Augsburg „stolz“ auf seine Englische Woche

Zum ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit hat es nicht gereicht. Aber die Augsburger zeigen sich beim Spitzenteam Eintracht Frankfurt mutig und widerstandsfähig.

Trotz des verpassten ersten Auswärtssieges ist der FC Augsburg mächtig stolz auf den gewonnenen Punkt bei Eintracht Frankfurt. „Wir wissen, was die aufs Parkett gezaubert haben in dieser Saison“, sagte Torschütze Phillip Tietz nach dem 2:2 in der Bundesliga vor 57.000 Zuschauern im Deutsche Bank Park über den Tabellenzweiten. „Wir haben es heute extrem gut gemacht. Wir haben die Bälle vorn super fest gemacht und niemals aufgegeben.“

Hugo Ekitiké hatte mit seinem siebten Saisontreffer die Hessen zwar in Führung (50. Minute) gebracht, doch die Fuggerstädter schlugen durch Tietz (60.) und Samuel Essende (71.) zurück. Joker Can Uzun (74.) glich noch für die Eintracht aus gegen sehr disziplinierte Augsburger.

Erfolgreiche Englische Woche für den FCA

Das Remis habe man sich verdient, meinte Tietz, der wegen einer Platzwunde am Hinterkopf lange mit einem Turban spielen musste. „Wir müssen stolz darauf sein, dass wir die Englische Woche so absolviert haben.“ Zuvor war der FCA beim Karlsruher SC ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Vor einer Woche gab es zudem ein 1:0 gegen den VfL Bochum.

Auf den Abstiegs-Relegationsplatz hat der Klub jetzt sechs Punkte Vorsprung. „Das Wichtigste für mich war, dass wir uns auch auswärts gesteigert haben, mutig gegen eine Spitzenmannschaft – darüber freue ich mich“, sagte Trainer Jess Thorup.

© dpa-infocom, dpa:241208-930-311346/1