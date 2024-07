Augsburg holt griechischen Nationalspieler Giannoulis

Der FC Augsburg nimmt den Griechen Dimitrios Giannoulis unter Vertrag. Seine Mitspieler lernt der 28-Jährige erstmals im Trainingslager in Südafrika kennen.

Der FC Augsburg hat den griechischen Fußball-Nationalspieler Dimitrios Giannoulis verpflichtet. Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Norwich City zum FCA und erhält bei den Augsburgern einen Vertrag bis Sommer 2028, wie der Bundesligist mitteilte.

„Er ist ein dynamischer, laufstarker Außenverteidiger, der in der Defensive mit seiner Zweikampfstärke überzeugt und uns auch für das Offensivspiel neue Impulse geben wird“, sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic über den Neuzugang.

Der 28-jährige Giannoulis kam den Angaben zufolge am Dienstag im Trainingslager der Augsburger in Südafrika an. „Die Gespräche mit dem FC Augsburg waren von Beginn weg sehr positiv und ich bin sehr glücklich, dass ich noch ins Trainingslager nach Südafrika nachreisen konnte. Ein Trainingslager ist immer eine gute Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen und sich schnell zu integrieren“, sagte Giannoulis, der für die A-Nationalmannschaft Griechenlands bislang 27 Länderspiele absolvierte.

