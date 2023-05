Augsburg bereit für Klassenerhalt-Party: Maaßens «Film»

FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach - Die Augsburger Spieler jubeln in der zweiten Halbzeit über den 1:0 Treffer in der 2. Halbzeit durch Mergim Berisha. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Sieg - und dann wird gefeiert? So einfach wird's nicht für den FC Augsburg. Zunächst steht für die Abstiegskampf-Experten «richtige harte» Arbeit an. Und dann muss noch die Konkurrenz mitspielen.

Für die Konkurrenz im Abstiegskampf oder sogar für Vorbereitungen einer großen Rettungs-Party hat Enrico Maaßen beim FC Augsburg keine Zeit. «Wenn wir drei Punkte holen, dann sieht es gut aus. Alles andere rundherum muss man mal von sich stoßen», sagte der Trainer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. Auf dem Weg zum Klassenverbleib interessieren ihn auch die Zwischenstände der Rivalen angeblich nicht. «Ich bin in der Regel in meinem Film und habe keine Zeit für solche Dinge», sagte Maaßen.

Glückt den Augsburger Abstiegskampf-Experten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum ein Sieg, dann kann unter Umständen das oberste Saisonziel bejubelt werden. Wenn der VfB Stuttgart nicht dreifach punktet oder der FC Schalke in München verliert, wäre die 13. Bundesliga-Saison nacheinander perfekt. «Erstmal müssen wir richtig hart arbeiten. Und wenn wir es schaffen, drei Punkte zu holen, sieht es gut aus», sagte Maaßen. «Jeder kann die Tabelle lesen, um was es für beide Mannschaften geht.»

Das 1:0 gegen den Champions-League-Kandidaten 1. FC Union Berlin hat die Augsburger Profis für den Schlusssprint noch einmal gepusht. «Wir wollen es zumachen in Bochum», sagte Torhüter Tomas Koubek, dem die persönliche Sieg-Erleichterung Sicherheit gibt. «Das ist bei allem Respekt vor dem Gegner der einfachste Weg. Nicht gegen Dortmund zu Hause um alles spielen - oder dann in Gladbach.»

Allerdings demonstrierte Bochum nicht nur beim 1:0 in Augsburg im Hinspiel, wie unangenehm es gegen die Ruhrpott-Malocher sein kann. Gegen Borussia Dortmund erkämpfte sich der Tabellenvorletzte beim 1:1 einen Zähler, gegen Union und Leipzig gelangen Siege. «Sie haben reihenweise Topmannschaften in dieser Saison zuhause Punkte abgeknöpft», warnte Maaßen. «Wir müssen den Fight annehmen.» Ähnlich klang Manager Stefan Reuter. «Das wird hart in Bochum», sagte der Weltmeister von 1990.

Wenigstens zum Saison-Finale ist Mergim Berisha als FCA-Torschütze Nummer 1 wieder zurück. Nachdem der Nationalstürmer beim 1:0 gegen Berlin in der Schlussphase ein paar Minuten den Sieg mit retten durfte, könnte er am Samstag im Auswärtsspiel wieder mehr Einsatzzeit bekommen. Vielleicht spielt er sogar gleich von Beginn an.

«Mergim ist fünf Wochen ausgefallen. Das ist jetzt gefühlt seine erste richtige Trainingswoche», sagte Maaßen. «Wir wollen abwarten, wie er sich fühlt. Das ist eine Abwägungssache.» Vier Spiele verpasste Berisha wegen Sprunggelenks-Problemen vor Union, keines davon konnte der FCA gewinnen. «Er strahlt natürlich was aus auf dem Platz», sagte Reuter über den neunmaligen Saison-Torschützen.

Berisha könnte wie sein U21-Europameisterkollege Niklas Dorsch in die Startelf rücken. Im Mittelfeld ist Führungskraft Elvis Rexhbecaj gesetzt. Der 25-Jährige will bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte seinen Ruf als Rettungsexperte festigen. In der vergangenen Spielzeit verhalf er noch den Bochumern zum Klassenerhalt. Jetzt soll das nach seinem Wunsch auch mit dem FCA glücken. «Er weiß, wie der Hase dort läuft. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, ein unauffälliger Spieler, der viel Drecksarbeit erledigt», sagte Maaßen.

© dpa-infocom, dpa:230512-99-661319/2