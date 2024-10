Augsburg baut Leihfahrradsystem mit Bundesförderung aus

Mietfahrradstation in Augsburg - In Augsburg hatten die Stadtwerke seit 2011 an Verleihstationen Fahrräder zum Mieten angeboten. Ende 2023 wurde das Angebot eingestellt, nun soll das neu konzipierte Bikesharing mit mehr Leihstationen und mehr Zweirädern die Menschen zum Umstieg aufs Rad bringen. (Archivfoto) - Foto: picture alliance / dpa