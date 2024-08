Augenzeugen berichten vom Feuerball über Bayern: „Ich war erschrocken“

Erst dachte er, es sei eine Sternschnuppe, dann an einen Meteoriten. Als das Leuchten des Feuerballs am Himmel über Bayern aber kein Ende zu nehmen schien, war Krankenpfleger Michael Braun aus Ingolstadt schon etwas erschrocken. Was es damit auf sich hatte und wie es anderen Menschen in der Region erging, lesen Sie in dieser Geschichte - außerdem sehen Sie nach dem Einloggen ein Video von dem Feuerball. Haben Sie auch den Feuerball fotografiert oder gefilmt? Dann schicken Sie ihre Aufnahmen an social-media@mgbayern.de.