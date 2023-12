Aufzug bleibt stecken: Feuerwehr rettet 70-Jährigen

Die Feuerwehr hat einen 70 Jahre alten Mann aus einem steckengebliebenen Aufzug in München gerettet. Wegen eines technischen Problems mussten die Einsatzkräfte improvisieren, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Normalerweise werden in so einem Fall die Bremsen gelöst, wodurch die Kabine herunterfährt. Doch das funktionierte am Dienstagabend nicht, weil die Kabine wohl zu leicht war.

Deshalb entschieden sich die Rettungskräfte dazu, schwere Gegenstände aus dem Löschfahrzeug auf das Dach der Aufzugskabine zu stellen. Doch auch das brachte laut Feuerwehr nicht den gewünschten Effekt. Schließlich zogen die Rettungskräfte die Kabine mit einem Mehrzweckzug vorsichtig nach oben. So konnte der 70-Jährige aus dem Aufzug befreit werden. Länger als eine Stunde war der Mann in der Kabine gewesen.

