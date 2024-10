Auftakt für das Medizinstudium in Niederbayern

Aufakt für den Medizincampus Niederbayern: An der Universität Regensburg ist am Montag der Startschuss für die Ausbildung von 110 jungen Frauen und Männern gefallen. Uni-Präsident Prof. Dr. Udo Hebel bezeichnete sie als „Pioniere“, als „erste Kohorte“ eines neuen Studiengangs. In Regensburg findet der erste theoretische Ausbildungsteil statt. Nach dem Grundstudium wechseln die Studierenden an Kliniken in Niederbayern, um dort praktisch ausgebildet zu werden. Dazu zählen das Bezirksklinikum Mainkofen sowie Kliniken in Landshut, Passau, Deggendorf und Straubing. Auch Kinderkliniken, die Uni Passau und die TH Deggendorf sind Partner.