Aufmerksamer Nachbar rettet gestürzte 96-Jährige

Ein aufmerksamer Nachbar hat in Ulm eine 96-jährige Frau gerettet. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war die Frau am Donnerstag in ihrer Wohnung gestürzt und konnte sich nicht mehr bewegen. Ihrem 75-jährigen Nachbarn im gleichen Wohnhaus fiel am Freitagnachmittag auf, dass die Frau ihre Zeitung noch nicht aus dem Briefkasten genommen hatte. Dies empfand er als ungewöhnlich, da die Frau jeden Morgen ihre Zeitung lese. Er verständigte die Polizei.

Polizei und Nachbar öffneten die Tür und fanden die Frau verletzt auf dem Boden liegend und unfähig, selbst Hilfe zu holen. Die Seniorin wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:230618-99-96768/2