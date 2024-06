Bayerische Autofahrer, die auf dem Weg nach Slowenien oder Kroatien sind, können aufatmen. Die nach schweren Unwettern gesperrte Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark gesperrte Transitroute wird am Freitag – voraussichtlich ab ungefähr Mittag für den Verkehr geöffnet. Wie der Sprecher der Autobahngesellschaft Asfinag, Walter Mocnik, erklärte, werden dann in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei, wenn auch etwas verengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen.