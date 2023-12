Feuerwehrleute haben eine Frau aus einer öffentlichen Toilette in einem Münchner U-Bahnhof befreit. Die Frau konnte am Mittwoch die Tür nicht mehr öffnen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr von Donnerstag. Das Schloss war den Angaben zufolge defekt. Auch die U-Bahn-Wache bekam die Tür mit einem Notschlüssel nicht auf, sodass die Feuerwehr sie mit Brechwerkzeug aus den Angeln hebeln musste. Die Frau konnte nach dem Einsatz ihre Fahrt fortsetzen.

