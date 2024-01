Auf Eis eingebrochen: Passant rettet zwei Mädchen mit Hundeleine aus eiskaltem Wasser

Vorbildlich hat sich ein 28-Jähriger am Samstagnachmittag in Fürth verhalten. Er rettete zwei Mädchen aus dem eiskalten Wasser - mit einer Hundeleine. Die Kinder waren auf dem Eis eines zugefrorenen Weihers eingebrochen.









Die beiden Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren spielten gegen 14 Uhr auf dem Eis des zugefrorenen Weihers im Fürther Wiesengrund. Aber offenbar war die Eisdecke stellenweise nicht tragfähig, und die Mädchen brachen einige Meter vom Ufer entfernt in das Eis ein. Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten umgehend Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.





In Bauchlage über das Eis gerobbt

Ein 28-Jähriger wollte aber nicht bis zum Eintreffen der Rettungskräfte warten. Vorbildlich näherte er sich den verunglückten Mädchen in Bauchlage über das Eis. Mittels einer Hundeleine zog er sie im Anschluss aus dem eiskalten Wasser und brachte sie an Land.



Mit Hilfe weiterer Passanten sowie der zwischenzeitlich eingetroffen Rettungskräfte konnten die Mädchen von ihrer durchnässten Kleidung befreit und anschließend in einem Rettungswagen aufgewärmt und behandelt werden. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

− lai