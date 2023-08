Auf Hitze folgt Gewitter: Aktuelle Wetterwarnungen für Städte und Landkreise der Region

Der DWD warnt vor Gewittern mit Starkregen, der gebietsweise bis zu 50 Liter pro Quadratmeter mit sich bringen kann. −Symbolbild: Arne Dedert/dpa

Regensburg: 30 Grad, Ingolstadt: 29 Grad, Passau: 29 Grad. Es war ein heißer, schwüler Donnerstagnachmittag in Bayern. Wie so oft im Sommer 2023 aber ploppen auch an diesem Hitzetage gegen Abend Unwetterwarnungen auf.









Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert starke Gewitter. In der Nacht zum Freitag ergießen sie gebietsweise Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter über die Region. Auch Hagel ist zu erwarten. Genauso wie Sturmböen, die mit bis zu 80 Stundenkilometern von Westen her durch Bayern fegen. Vorausgesagt sind diese extremen Unwetter für den Landstreifen von Oberfranken bis zu den westlichen Bayerischen Alpen.



Darüber hinaus hat der DWD aktuell für folgende Städte und Landkreise im Verbreitungsgebiet Warnungen veröffentlicht:



Oberbayern

Vor starken starken Gewittern wird aktuell in Ingolstadt sowie den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bis 22 Uhr gewarnt. Im Landkreis Eichstätt gilt am Abend sogar die höchste Warnstufe.



Niederbayern

Für die Stadt und den Landkreis Passau sowie die Landkreise Freyung-Grafenau und Kelheim liegen ebenfalls Warnungen vor.



Oberpfalz

In der Oberpfalz gelten bis zum Abend Unwetterwarnungen für die Landkreise Neumarkt, Schwandorf und Cham sowie für Stadt und Landkreis Regensburg.



Mittelfranken

Im Landkreis Roth wird vor extremen Unwettern gewarnt. Achtung: Bis 22 Uhr gilt dort ebenfalls die höchste Warnstufe.





