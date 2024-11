Auf der Flucht - Mann schwimmt durch Rhein-Main-Donau-Kanal

Ein Mann macht sich an einem Auto zu schaffen und wird dabei beobachtet. Als Zeugen ihn verfolgen, wählt er einen ungewöhnlichen Weg.

Ein Mann ist in Oberfranken durch den Main-Donau-Kanal geschwommen, um mehreren Verfolgern zu entgehen. Eine 19-Jährige hatte den Mann am späten Sonntagabend in Bamberg dabei beobachtet, wie er sich am Firmen-Fahrzeug ihrer Mutter zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Ob es nicht abgesperrt war, oder er versuchte, es aufzubrechen, ist nicht bekannt.

Verfolgungsjagd: Flucht durchs Wasser

Als der 25-Jährige die Frau bemerkte, sei er geflüchtet. Zufällig sei die Mutter der 19-Jährigen mit ihrem Privatauto dazugekommen und habe den Mann verfolgt, teilte die Polizei mit. Als die Mutter die Verfolgung habe abbrechen müssen, seien zwei Zeugen dem 25-Jährigen nachgerannt. Der sei dann in den Rhein-Main-Donau-Kanal gesprungen und ans gegenüberliegende Ufer geschwommen.

Dort habe bereits die Polizei auf ihn gewartet und den Mann vorläufig festgenommen, hieß es. Am Ufer stellten die Beamten eine Tüte mit einer antiken Lampe und einer Musikbox sicher, die sie noch keinem Besitzer zuordnen konnten. Der Mann sei bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt.

