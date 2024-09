Auf den Spuren von Kommissar Kluftingers Geheimnissen

Autorenduo Klüpfel & Kobr stellt neuen Allgäu-Krimi vor - Das Allgäuer Autorenduo Volker Klüpfel (links) und Michael Kobr stellt Ende September in Memmingen den neuen Band seiner Kluftinger-Reihe namens „Lückenbüßer“ vor. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Stadtmuseum Memmingen eröffnet eine Ausstellung rund um die schrullige Allgäuer Romanfigur. Auch der neue Band „Lückenbüßer“ der Buchreihe wird dort von den Autoren vorgestellt.

Besucher können sich die Welt der Allgäuer Romanfigur Kommissar Kluftinger künftig in einer Wanderausstellung in Memmingen ansehen. Die Schau, die am 2. Oktober im Stadtmuseum eröffnet wird, zeigt das Kommissariat nebst Garten, das Wohnzimmer und die Küche des Protagonisten der Kluftinger-Buchreihe. Die Räume wurden für die Ausstellung „Kluftingers Geheimnis“ nachgebildet.

„Ein Jahr lang lassen wir als erste Station und zugleich Ideengeber alle Besucher in seine Welt eintauchen“, sagte Museumsleiterin Regina Gropper. „Die Holzschuhe, die der Kommissar immer trägt, sowie der Passat aus den Verfilmungen dürfen natürlich auch nicht fehlen.“ Mit der Ausstellung möchte Gropper auf das Thema Heimatkrimi eingehen und zum Lesen anregen. „Es geht auch um die Frage, inwiefern Heimatkrimis das Bild des Allgäus geprägt haben und derzeit prägen“, erläuterte sie.

Neben der Ausstellung gibt es für Anhänger der Kluftinger-Krimis weiteren Grund zur Freude: Ende September stellt das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr den dreizehnten Band der Reihe namens „Lückenbüßer“ vor.

© dpa-infocom, dpa:240915-930-232731/1