Auf Bundesstraße platzierte Jesus-Statue bei Eigentümer

Die auf einer Bundesstraße im niederbayerischen Grafenau gefundene Jesus-Statue ist zurück bei ihrem Eigentümer. Ein Unbekannter hatte die rund 1,20 Meter große Statue vor Weihnachten auf einer Sperrfläche auf der B533 platziert. Am ersten Weihnachtsfeiertag erstattete der Nutzer einer abgelegenen Freizeithütte bei Sankt Oswald-Riedlhütte (Landkreis Freyung-Grafenau) Anzeige, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In seine Hütte sei eingebrochen worden - neben mehreren Gegenständen sei auch die Jesus-Statue gestohlen worden.

