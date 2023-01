Auf Auto im Kreis Rottal-Inn aufgefahren: Motorradfahrer (73) wird schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den Verletzten zu versorgen. −Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Schwerer Verkehrsunfall in Julbach (Landkreis Rottal-Inn): Ein 73-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf ein Auto aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.









Wie die Polizei Simbach am Inn mitteilt, kam es am Dienstag um 15.55 Uhr zu dem Unfall. Ein 45-Jähriger Autofahrer war demnach auf der Kreisstraße PAN 26 in Richtung Simbach am Inn unterwegs, als er bei Oberjulbach links abbiegen wollte.



Das hatte ein 73-jähriger Motorradfahrer offenbar übersehen, denn er fuhr hinten auf das Auto auf. Dabei stürzte der Mann und erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Absicherung der Einsatzstelle hatte derweil die Feuerwehr Julbach übernommen.



Der 45-jährige Autofahrer überstand den Unfall hingegen ohne Verletzungen. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 3500 Euro, wie die Polizei mitteilt.

− ja