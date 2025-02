Audi-Fahrer tuckert mit über drei Promille die A8 in Oberbayern entlang

Ein 33-jähriger Mann ist am Montagabend auf der A8 im Landkreis Miesbach stark betrunken am Steuer erwischt worden. − Symbolbild: Uli Deck/dpa

Ein 33-jähriger Mann ist am Montagabend auf der A8 im Landkreis Miesbach stark betrunken am Steuer erwischt worden. Sein Atemalkoholwert lag bei mehr als drei Promille, zudem hatte er Heroin konsumiert. Die Polizei stoppte ihn an der Anschlussstelle Irschenberg und leitete ein Strafverfahren ein. Sein Führerschein ist weg.









Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen am Abend ein Audi an der Anschlussstelle Irschenberg auf. Der Wagen fuhr auffällig langsam von der A8 ab, weshalb die Beamten ihn kontrollierten.





Atemalkoholtest zeigt extrem hohen Wert





Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer, ein Bosnier mit Wohnsitz in München, stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über drei Promille. Zudem gab der Mann an, auch Heroin konsumiert zu haben.



Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens unter Drogeneinfluss ein. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ihn erwarten nun eine empfindliche Strafe und ein langes Fahrverbot.





Polizei warnt vor Alkohol und Drogen am Steuer





Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut auf die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr hinzuweisen. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit stark beeinträchtigen und zu schweren Unfällen führen.

− kl