Atemberaubende Naturkulisse: Starten Sie im Pitztal in die Ski-Saison

Wer auf der Suche nach atemberaubender Naturkulisse, vielen Freizeitmöglichkeiten und erstklassigen Unterkünften ist, findet im Pitztal in Tirol seinen perfekten Winterurlaub. Die Heimatzeitung verlost einen Ski-Urlaub für zwei Personen.



In Zusammenarbeit mit den „5 Tiroler Gletschern“ Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubaital und Hintertux verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Bergland inklusive zwei Tickets „4 in 5 Tagen“ und zwei Gutscheinen für Tirols höchstes Frühstück im Café 3440. Hier geht es zum Teilnahmeformular.



Das Pitztal ist aufgrund seiner Höhenlage eines der wenigen wirklich schneesicheren Urlaubsziele im gesamten Alpenraum. Das Tal steht nicht nur deswegen für schöne Wintererlebnisse beim Skifahren und Freeriden über Rodeln, Winterwandern, Langlaufen bis hin zum Eisklettern.



Das Pitztal wird vollkommen zurecht das Dach Tirols genannt: Schließlich ist der Pitztaler Gletscher (von 1740 bis 3440 Meter) der höchste Österreichs. Wo Urlauber im Sommer herrliche Wandertouren im Tal und am Gletscher machen können, beginnt dank der Höhenlage die Wintersaison besonders früh im Jahr. Von September bis Mai stehen die breiten Naturschneepisten für Wintersportfans aller Könnensstufen bereit.





Informationen unserer Gewinnspielpartners





Das familiengeführte Hotel Bergland befindet sich in der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal im Ortsteil Plangeroß und ist ca. 2,5 Kilometer von den Ski- und Ausflugsgebieten Pitztaler Gletscher und Rifflsee entfernt. Das Hotel verarbeitetet vorwiegend kulinarische Produkte aus der Region.



Immer inklusive: die gesunde, frische Bergluft und die herrlichen Landschaften mit imposanten Gipfeln und grünen Almwiesen oder die tiefverschneite Winterlandschaft. Drei Generationen bewirtschaften das Hotel Bergland mit viel Liebe und Herzblut.

− swo