Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es vergangenen Montagvormittag in einer Arzt-Praxis in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) gekommen: Ein 77-Jähriger soll mit einem Hammer auf seine 80-jährige Ehefrau eingeschlagen haben. Zwei Arzthelferinnen konnten den Pensionisten stoppen. Eine Augenzeugin schildert den schrecklichen Vorfall.