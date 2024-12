Der Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch eine Mitarbeiterin (50) des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im hessischen Bad Zwesten mit einer Armbrust erschossen zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Bluttat ist auch am Freitag noch unklar. Die Nachbarschaft des 58-Jährigen im niederbayerischen Bäderdreieck zeigt sich schockiert über den Fall.