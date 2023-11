Arm von Arbeiter wird in Maschine gezogen: Schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei Mulcharbeiten in Münster (Landkreis Donau-Ries) mit dem Arm in eine Maschine gezogen und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall sei er betrunken gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann befüllte demnach am Sonntag eine trichterförmige Maschine mit Erde. Dabei sei seine Jacke in die Kette aus Zahnrädern geraten. Er kam laut Polizei mit Verletzungen bis zum Oberarm in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest haben einen Promillewert von etwa 1,8 ergeben. Den Angaben nach fehlte zum Unfallzeitpunkt an der Maschine die Zahnradabdeckung.

