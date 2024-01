Argirios Giannikis neuer „Löwen“-Trainer

Die Trainer-Suche beim TSV 1860 München ist beendet. Argirios Giannikis heißt der neue Mann an der Seitenlinie. Bei einem Drittliga-Rivalen arbeitete er einst als Co-Trainer.

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat zum Start in das Jahr einen neuen Trainer präsentiert. Argirios Giannikis soll die „Löwen“ als Nachfolger von Maurizio Jacobacci wieder auf Erfolgskurs bringen. Nach dem Aus von Jacobacci vor einem Monat hatte Interimstrainer Frank Schmöller das Team vorübergehend geführt.

„Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden“, sagte der 43-jährige Giannikis laut Mitteilung vom Mittwoch. Giannikis wird beim TSV 1860 München mit dem bestehenden Trainerteam Harald Huber, Franz Hübl und Jörg Mikoleit zusammenarbeiten.

Der in Nürnberg geborene Giannikis begann er als Co-Trainer von Markus Kauczinski beim Karlsruher SC und später beim FC Ingolstadt 04. Im Oktober 2017 übernahm er Rot-Weiss Essen. Nach der Station VfR Aalen wechselte er in die zweite griechische Liga in der er PAS Giannia zum Aufstieg in die erste Liga führte und im Folgejahr mit Platz 8 erfolgreich abschloss. Danach arbeitete er für den griechischen Spitzenclub AEK Athen.

„Ich freue mich, dass ich zu meinem Amtsantritt den neuen Cheftrainer des TSV 1860 München vorstellen kann“, sagt der neue Sport-Geschäftsführer Christian Werner. „Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung. Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen.“ Werner, zuletzt Chefscout bei Waldhof Mannheim, trat bei den „Löwen“ die Nachfolge für Günther Gorenzel an.

Die „Löwen“ belegen nach einer unbefriedigenden Hinrunde nur den 15. Platz. Weiter geht es für den Traditionsclub am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Die Duisburger sind Tabellenvorletzter.

