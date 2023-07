ARD, ZDF und Co.: Über den Kurs der öffentlich-rechtlichen Rundfunk

−Symbolbild: dpa

Geht es nach den Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU der Bundesländer und Stadtstaaten, dann werden bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten die Zügel in Zukunft etwas angezogen. Unter Führung des bayerischen CSU-Fraktionschefs Thomas Kreuzer haben sie eine gemeinsame Resolution verabschiedet, in der sie sich zwar klar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekennen – in der sie aber zugleich zahlreiche Reformen einfordern. So sollen die Sender ab dem Jahr 2025 mit den vorhandenen Beitragsmitteln auskommen und stattdessen durch mehr Kooperation und effektivere Arbeitsteilung „innerhalb der ARD und auch mit ZDF und Deutschlandradio“ ihr Sparpotenzial besser ausschöpfen. Zudem sollen sie sich wieder stärker auf den Kernauftrag konzentrieren – eine qualitativ hochwertige Grundversorgung mit Information, Bildung und Kultur. Ebenfalls auf der Forderungsliste der CDU- und CSU-Fraktionschefs: Keine Gendersprache. Ziel sei „ein zukunftsfähiger und schlankerer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der breite gesellschaftliche Akzeptanz genießt und mit dem Geld der Beitragszahler effizient und sparsam umgeht“, heißt es. Kreuzer wird dabei durchaus deutlich: „Die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht und fällt mit den Reformen, die jetzt in Angriff genommen werden müssen“, befand er und mahnte „Information über relevante Themen für die Breite der Gesellschaft“ an. Schon seit längerem beklagen führende Politiker aus dem konservativen Lager, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk beginne, ein Eigenleben zu führen – nicht nur bei völlig abgehobenen Intendanten-Gehältern, die bisweilen höher liegen als das Kanzler-Gehalt, sondern auch bei der Themenwahl. Diese Woche machte beispielsweise ein Internetbeitrag der von ARD und ZDF getragenen „Funk“-Redaktion die Runde: „Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam: Sie sind rechts“, hieß der Video-Beitrag, der für Empörung sorgte – nicht zuletzt deshalb, weil eine entsprechende Aufarbeitung für die politisch Linke nicht gemacht wurde. Mittlerweile sprechen Unions-Politiker von mit Gebührengeldern finanzierten Aktivisten, die da am Werk seien. Ganz von der Hand weisen lässt sich die Aufregung jedenfalls in einer Hinsicht nicht: Seit geraumer Zeit schon scheint der Kabarettist Dieter Nuhr das Konservativste zu sein, was die ARD im Programm hat – während gleichzeitig die Schauspielerin Christine Prayon das linke ZDF-Satireformat „heute show“ verlässt, weil dort „Stimmung gegen Andersdenkende gemacht“ werde, wie sie sagte.