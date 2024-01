Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist zum Jahresende saisonüblich gestiegen. Im Dezember waren 262.898 Menschen im Freistaat ohne Job und damit 3,4 Prozent mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember mit 11 Prozent noch deutlicher aus.

© dpa-infocom, dpa:240102-99-472374/3