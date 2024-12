Arbeiterin gerät mit Arm in Maschine - schwer verletzt

Schlimme Folgen hat ein Betriebsunfall in Ingolstadt. Eine Frau gerät in eine Zerlegungsmaschine.

Eine Arbeiterin hat sich in einem Geflügelverarbeitungsbetrieb in Ingolstadt schwer verletzt. Sie soll am Dienstag mit ihrem Arm in eine Zerlegungsmaschine gezogen worden sein, so die Polizei. Die Maschine durchbohrte mit einem Schlagbolzen ihren Oberarm. Die Frau blieb in der Maschine stecken und musste von der Feuerwehr mit einer Säge befreit werden.

Aufgrund der Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach München gebracht. Die Polizei ermittelt nun zu dem Unfall. Ein Fremdverschulden schließen sie bisher aus.

