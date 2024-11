Arbeiter wird von Container eingeklemmt und schwer verletzt

Rettungswagen - Symbolbild - Der Arbeiter wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Bei einem Betriebsunfall wird ein 55-Jähriger schwer verletzt. Grund ist wohl ein Kommunikationsfehler mit dem Kranführer.

Ein Arbeiter ist in Oberbayern von einem Container eingeklemmt und schwer verletzt worden. Grund war nach ersten Erkenntnissen ein Kommunikationsfehler mit dem Kranführer, der den Container abstellen wollte, teilte die Polizei mit.

Demnach sei es beim Absenken in Schechen (Landkreis Rosenheim) zu Schwierigkeiten gekommen, weshalb der 55-jährige Mitarbeiter in Richtung des Containers ging und nach einer Lösung suchte. Der 46-jährige Kranführer habe den Container aber wegen eines Missverständnisses weiter abgesenkt und den 55-Jährigen am Oberkörper eingeklemmt. Als der Kranführer laute Schreie gehört habe, habe er seinen Arbeitsvorgang sofort gestoppt.

Der 55-Jährige habe bei dem Unfall am Donnerstag schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen im Kopf- sowie Oberkörperbereich erlitten. Gegen den Kranführer sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:241129-930-302993/1