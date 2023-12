Ein 44 Jahre alter Arbeiter ist in einem Nahrungsmittelbetrieb im Johanniskirchener Ortsteil Ammersdorf (Landkreis Rottal-Inn) mit der Hand in eine laufende Walze gezogen worden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mehrere Mitarbeiter hatten den 44-Jährigen daraufhin aus der Walze befreit. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nun ermittelt die Kripo mit der Berufsgenossenschaft.

© dpa-infocom, dpa:231205-99-189809/2