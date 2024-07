Arbeiter stürzt auf Baustelle in die Tiefe - schwer verletzt

Bei Bauarbeiten stürzt ein Mann in die Tiefe. Die Feuerwehr benötigt eine Drehleiter, um den Verletzten zu bergen.

Ein Bauarbeiter ist auf einer Münchner Baustelle rund zweieinhalb Meter tief gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 37-Jährige sei in einer Baugrube auf einem eisernen Gitter aufgekommen, teilte die Feuerwehr in einer Mitteilung mit. Seine Kollegen wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte musste den Verletzten mit einer Drehleiter bergen. Sanitäter brachten den Mann nach dem Unfall in Ramersdorf in eine Klinik. Warum der Arbeiter am Freitag stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen, sagte ein Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:240713-930-172646/1